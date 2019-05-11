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خصم 15% من حصص الدقيق للمخابز فى شهر رمضان فى البحيرة

السبت، 11 مايو 2019 04:36 م
خصم 15% من حصص الدقيق للمخابز فى شهر رمضان فى البحيرة دقيق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة خصم 15% من حصص المخابز التى تحصل على 15 شيكارة دقيق أو أكثر فى اليوم وكذلك خصم 10% من حصص المخابز التى تحصل على أقل من 15شيكارة دقيق فى اليوم.

 

وأضاف راشد، أن هذه الخصومات خاصة بشهر رمضان فقط نظرا لقلة معدل الاستهلاك اليومى للمواطنين وتوافر الخبز بكثرة لأصحاب البطاقات التموينية وينتهى الخصم بانتهاء شهر رمضان الكريم والعودة للحصص العادية.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على المخابز المختلفة لمتابعة إنتاجها من الخبز بشكل مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أنه تم ضبط 12مخبزا بمركز الدلنجات لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.


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