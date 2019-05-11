video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبيرة: عدم استيعاب آليات تطبيق صانع السوق و"الشورت سيلنج" وراء تأخر التطبيق

السبت، 11 مايو 2019 11:02 م
خبيرة: عدم استيعاب آليات تطبيق صانع السوق و"الشورت سيلنج" وراء تأخر التطبيق رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

 

أرجعت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، عدم تقدم أى شركات لتقديم نشاطى صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع، رغم إقرارهما، وذلك بسبب عدم استيعاب كثير من الشركات والمتعاملين لبعض آليات التطبيق، متوقعة أن يتم إعادة فتح دراسة تلك الآليات من أجل تذليل أى عقبة لتطبيقهم بصورة واقعية فى السوق المصرى

وظل المتابعون لسوق المال المصرى ينادون لفترات طويلة بضرورة إصدار آليتى صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، ومع إطلاق الآليتين خلال أول شهرين فى العام الجارى لم تتقدم أى شركة لهيئة الرقابة المالية أو البورصة لتقديم أى نشاط منهما، رغم إعلان كبرى شركات السمسرة عزمهم تقديم النشاط.

وأصدر رئيس البورصة، يوم 6 يناير الماضى، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.

ويتمثل دور "صانع السوق"، فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.

وفى يوم 26 فبراير، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وتفعيل الآلية.

وقالت الرقابة المالية أن البورصة وشركة الإيداع المركزى، ستقوم بإعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الرقابة المالية: تلقينا طلبا لتقديم نشاط صانع السوق بالبورصة المصرية

صانع السوق و"الشورت سيلينج"..لم يتقدم أحد.. عونى عبد العزيز: ضعف أحجام التداول وعدم وجود محفزات سبب إحجام الشركات..ومحمد ماهر: عيوب فى صياغة بعض النقاط قرار إقراض الأوراق المالية

رئيس البورصة يعدل مادتين بقواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية

البورصة المصرية تجرى مشاورات مع "سى آى كابيتال" لتقديم نشاط صانع السوق

3 التزامات لصانع السوق أبرزها إصدار تقارير دورية للبورصة

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

صانع السوق

الشورت سيلنج

البورصة

البورصة المصرية

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة