حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة الأشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.

وشن الحى حملة مكبرة مساء تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحي، وأيمن الحلو مدير إدارة أشغال الطريق.

وشن حى وسط حملة مسائية مكبرة لمحاربة ظاهرة الإشغالات الصارخة والتعديات بشوارع محطة الرمل، حيث توجهت الحملة إلى شوارع: سعد زغلول، صفية زغلول، والنبى دانيال، بقيادة الرائد محمد سراج رئيس وحدة مرافق حى وسط، والرائد خالد نجيب من إدارة شرطة المرافق، وبحضور نادر خليفة من الإدارة العامة للمتابعة.

وتمت خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات والتعديات والفروشات، وإيداعها شرطة المراقق، وتحرير عدد كبير من محاضر الإشغالات، وذلك فى إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين.