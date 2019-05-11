حملة لازالة الإشغالات أسفل كوبرى العوايد شرق الإسكندرية

شن حى المنتزة شرق الإسكندرية حملة لإزالة الاشغالات فى الطريق العام، وذلك بمتابعة حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول.

وتم اليوم السبت شن حملة لإزالة الإشغالات أسفل كوبرى العوايد ومنطقة العوايد بتواجد كلا من اللواء سامى خفاجه حكمدار شرق الإسكندرية، العميد حسن الإمام مدير مرافق الإسكندرية، المقدم وائل علامة إدارة المرافق، النقيب ممدوح حلاوة من شرطة المرافق المنتزه اول وشرطة مرافق شرق، ومدير ادارة أشغال الطريق والإعلانات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومعاونى أشغال الطريق.

الحملة إزالت كافة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وتأتى تلك الحملة فى إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة الانضباط بنطاق الحي.

وفى نفس السياق شدد حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه على إزالة الإشغالات فى نطاق الحى، حيث توجهت الحملة لإزالة الإشغالات وتم تكسير السقايف المخالفة بكلا من شارع أديب معقد مدخل الفلكى من شارع المستجد.