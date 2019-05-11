حظر عضوية لجنة الرقابة الشرعية المركزية للصكوك بالشركة المصدرة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 61 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية-الفقرة الأولى

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الثانية وبالبند رقم 1 من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، النصوص الآتية وهى:

تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من 5 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية والمصرفية.