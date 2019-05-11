حصاد المحافظات.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها دون قصد

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

نيابة الزقازيق تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها بدون قصد



جثة - أرشيفية





جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة





ضبط مستريح بسوهاج استولى على مليون و125 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها



حبس - أرشيفية

حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية



مشاجرة - أرشيفية

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية





طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم



مدرسة - أرشيفية

ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية