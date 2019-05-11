video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حصاد المحافظات.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها دون قصد

السبت، 11 مايو 2019 09:47 م
حصاد المحافظات.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها دون قصد جثة - أرشيفية
إضافة تعليق

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

نيابة الزقازيق تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها بدون قصد

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
 
سمسار عملة وراء قتل رجل وتقطيع جثته فى الإسكندرية
1
 

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة

2
 

ضبط مستريح بسوهاج استولى على مليون و125 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

 

حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

 

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية

images
 

طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم

مدرسة - أرشيفية
مدرسة - أرشيفية

 

ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية

حمله امنيه -ارشيفية
حمله أمنية - أرشيفية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد المحافظات.. مقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية بسبب لهو الأطفال

حصاد المحافظات.. مواطن يقتل زوجته وشقيقه.. وربة منزل تستعين بشخصين لقتل سائق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة