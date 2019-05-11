حصاد المحافظات.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها دون قصد

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
نيابة الزقازيق تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها بدون قصد
جثة - أرشيفية
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة
ضبط مستريح بسوهاج استولى على مليون و125 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها
حبس - أرشيفية
حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية
مشاجرة - أرشيفية
المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة تاجر طيور تحت تهديد السلاح بالشرقية
طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم
مدرسة - أرشيفية
ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية
حمله أمنية - أرشيفية
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