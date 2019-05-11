حزب العمال بالجزائر يطالب بالإفراج عن "لويزة" لسوء حالتها الصحية

كتب: أحمد علوى

دعا حزب العمال الجزائري إلى وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح أمينته العامة لويزة حنون فورا والموجودة حاليا رهن الحبس الاحتياطي في إطار قضية سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الدولة السابق.

وقال حزب العمال في بيان له، إن حنون في عزلة بحبسها المؤقت، فيما ترفض السلطات السماح لمسؤولي حزبها وعائلتها بزيارتها.

وعبر الحزب عن قلقه حيال الحالة الصحية لزعيمته، مضيفا أن وضعها الصحي ليس جيدا، وهي تتناول أدوية عدة مرات في اليوم.

واعتبر الحزب إيداع حنون الحبس المؤقت بـ"الانحراف الخطير جدا" و"منزلة تجريم للعمل السياسي المستقل" وتعبيرا عن "الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية".

ودعا الحزب إلى رفع جميع التهم الموجهة ضد أمينته العامة، وطالب بإطلاق سراحها فورا دون قيد أو شرط، حاثا "جميع الجزائريين، الذين يشاركون مواقفنا أو لا، أن يعارضوا هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد ثورة 22 فبراير".

كما عبرت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وعدة أحزاب سياسية من المعارضة عن استنكارها لحبس مسؤولة حزب سياسي، ووصفت الخطوة بالانزلاق الخطير.

واعتبر حزب جيل جديد، أن إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، يطرح تساؤلات عن "النوايا الحقيقية للسلطة الجديدة".