حبس 3 عاطلين بتهمة تجارة المخدرات بالساحل 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وذلك عقب ضبطهم أثناء قيامهم بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمنطقة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بقيادة المقدم علاء خلف الله رئيس المباحث من ضبط3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهما فى 4 أحكام قضائية، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، حيث عثر بحوزتهم على سلاح نارى، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 406 جرام ، مبلغ مالى ، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.