حبس طالب قتل صديقة بسبب المزاح فى المنوفية

قررت قاضى المعارضات بمحكمة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس طالب قتل صديقة فى مشاجرة بمدينة أشمون بسبب المزاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى مركز شرطة أشمون، بوصول فتحي .ر.ش 18 عاما طالب إلى مستشفى أشمون العام مصابًا بجرح طعنى نافذ أسفل الصدر وأعلى البطن وتوفى عقب وصوله المستشفى.

بالانتقال الفورى والفحص أتهم جد المجنى عليه محمد.م، 18 عاما طالب، بالتعدي على حفيده بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة مستخدما قطعة من الزجاج إثر مشادة كلامية مع المتوفى بسبب المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 18558 جنح أشمون لسنة 2019، والعرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها.