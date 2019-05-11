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جنايات القاهرة تقضى بسجن ربة منزل سنة مع الشغل لتزوير محررات رسمية

السبت، 11 مايو 2019 02:11 م
جنايات القاهرة تقضى بسجن ربة منزل سنة مع الشغل لتزوير محررات رسمية محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بسجن ربة منزل سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتزوير فى محررات رسمية بمدينة نصر.
 
وكشف قرار الإحالة قيام "هدى .ا"، 39 عاما، ربة منزل تزوير محررين رسميين منسوبين صدورهما لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالاصطناع والاتفاق على إنشائهما على غرار الصحيحة، وتمهيرها بأختام وتوقيعات منسوبين زورا لتلك الجهة.
 
وقلدت أختام لجهات حكومية هى إدارة شرق مدينة نصر التعليمية واستعملتهم زورا، بأن قدمتهم للبنك الأهلى المصرى فرع الطيران فتمكنت بذلك من الحصول على القرض الشخصى المقدر بـ 85 ألف جنيه مع علمها بتزويرهما، وتمكنت من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للبنك الأهلي، بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستخدام طرق احتيالية.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى أحالتها عقب انتهاء التحقيقات معها لمحكمة الجنايات، والتى قضت عليها بالسحن سنة بتهمة التزوير.
 

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