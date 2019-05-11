جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات للمتهم "أ. ع. م"، عامل، لاتهامه بخطف وهتك عرض المجني عليها الطفلة "أ. م. س"، 14 عامًا، تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية رقم 8441 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 268 شرق، عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ مقدم من المدعو "م. س. ب" موظف، بقيام أحد الأشخاص بخطف وهتك عرض ابنته.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول من خلال فحص كاميرات المراقبة لأحد المحلات، أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي "أ. ع. م"، 27 عامًا، عامل، مقيم بمنطقة سيدي بشر، وأنه حال مرور المجني عليها الطفلة "أ. م. س"، 14 عامًا، قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "سكين" في وجهها واستدرجها إلى سطح أحد العقارات ونزع عنها ملابسها بالقوة وهتك عرضها وهددها بالتعدي عليها بالسلاح في حالة استغاثتها، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهم، وتم ضبطه بشارع مصطفى كامل، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين"، وبفحص صحيفته الجنائية اتضح أنه مسجل خطف وهتك عرض.

وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس المحكمة، وبعضوية كلاً من المستشارين أحمد محمود إبراهيم، وخالد الشباسي، وأمانة سر الجلسة عادل عزت.