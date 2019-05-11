جامعة مصر الدولية تعقد مؤتمرا دوليا لمناقشة "الركائز الأساسية للتنمية المستدامة"

إيمانا منها بأهمية دور المؤسسات التعليمية الكبرى فى مصر وتأثيرها الإيجابى على المجتمع وتطويره، عقدت كلية إدارة أعمال والتجارة الدولية بجامعة مصر الدولية الرائدة مؤتمرأ دوليا لمناقشة "الركائز الاساسية للتنمية المستدامة"، وتضمنت أعمال المؤتمر العديد من الأوراق البحثية التى شملت الثلاثة محاور للتنمية المستدامة وهى محور التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

وألقى كل من، محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر الدولية، والأستاذ الدكتور/ فريدة الرشيدى نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة مصر الدولية، والأستاذ الدكتور/ مكين موسى نائب رئيس جامعة مصر الدولية لشئون الدراسات العليا كلمات للمؤتمر.

كما شهد المؤتمر محاضرة شاملة عن خطة التنمية المستدامة 2030.

واختتم المؤتمر أعماله بالعديد من التوصيات التى تعكس وجهة النظر الأكاديمية فى دعم رؤية مصر 2030.