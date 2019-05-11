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فى سبتمبر المقبل..

تولى نائب محافظ "المركزى" الأيرلندى رئاسة البنك حتى استلام مخلوف منصبه

السبت، 11 مايو 2019 01:32 م
تولى نائب محافظ "المركزى" الأيرلندى رئاسة البنك حتى استلام مخلوف منصبه جابريال مخلوف - المرشح لرئاسة البنك المركزى الأيرلندى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن شارون دونرى، نائب محافظ البنك المركزي الأيرلندى ستتولى رئاسة البنك، حتى وصول المحافظ الجديد من أصول مصرية، جابريال مخلوف، وزير الخزانة النيوزيلندية فى سبتمبر المقبل. 
 
وكان تم تعيين مخلوف فى مستهل الشهر الجارى، ليكون المحافظ الثاني عشر للبنك المركزي الأيرلندي ، مما جعله أول مسئول أجنبى يشغل هذا المنصب فى تاريخ البنك، حيث يتسلم مهام وظيفته فى سبتمبر المقبل.
 
وأوضحت صحيفة "التايمز" أن شارون دونرى ستشغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزى في الأول من يونيو عندما يتوجه فيليب لين ، المحافظ ، إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.
 
وقال البنك إن دونرى ستواصل دورها كنائب محافظ مع تولى مسئولية رئاسة البنك المركزى إلى جانب مسئولياتها الجديدة.
 
وطُلب من لجنة البنك المركزي تعيين محافظ مؤقت لأنه لا يُسمح بترك المنصب شاغرًا.
 
وكانت صحيفة  "أيريش تايمز" قالت إن ولاية مخلوف البالغ 76 عامًا، ستستمر 7 أعوام، موضحة أنه شغل منصب السكرتير الخاص لوزير المالية البريطانية،  جوردون براون، قبل تعيينه وزيرا للخزانة النيوزيلندية عام 2011.
 
وأوضحت الصحيفة أن مخلوف لديه خبرة كبيرة فى مجال الاقتصاد حيث عمل ككبير الاقتصاديين فى حكومة نيوزيلندا ومستشارها المالى.  
 

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جابريال مخلوف

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