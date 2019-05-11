توزيع 400 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقرى أبيس وباب الأحرار بالإسكندرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة وتخفيف العبء عن كاهلهم، من أجل سد احتياجات المواطنين والمساهمة فى تلبية مطالبهم المعيشية، بالإضافة إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ولغير القادرين، مقدما الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها ودعمها المستمر للدولة فى رفع العبء عن المواطنين.

وفى سياق متصل؛ شهد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم توزيع 400 كرتونة مواد غذائية "شنط رمضان" للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بقرية باب الأحرار "باب العبيد سابقا" وقرى أبيس، والتى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون والتنسيق مع المحافظة.

وفى كلمته؛ نقل نائب المحافظ تهنئة محافظ الإسكندرية لأهالى أبيس بحلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى دور المجتمع المدنى فى المشاركة بالعمل الخدمى والتنموى، واستمع إلى شكاوى الأهالى، مؤكدا حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على توفير الحياة الكريمة لهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقرى ليشعر أهالينا بقرى أبيس أن الجميع فى خدمتهم.

من جانبهم؛ قدم أهالى قرية أبيس الشكر إلى محافظ الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة على دورهم المستمر فى رفع كفاءة مستوى الخدمات التى تقدم إلى أهالى قرية أبيس، والعمل على توفير وإضافة العديد من الخدمات التى يحتاجها الأهالى.