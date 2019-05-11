توريد 8 آلاف طن قمح بشون محافظة دمياط

تابع المهندس سميح عبد السميع إبراهيم وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس رفعت طه مدير الإرشاد بالمديرية والمهندسة منال طه عوض مدير إدارة الأراضى والمياه والبيئة بالمديرية شونة السنانية وحالة توريد القمح على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم توريد كمية قمح 8291 طنا و071 كيلو حتى الآن.

كما تم المرور على نواحى مركز كفر البطيخ لحسم شكوى مصرف خصوصية التابع لناحية العوامر، كما تم المرور على صوب خيار لناحية الهواشم وزراعات البطاطس، وكذلك تم التوجه إلى ناحية التوفيقية زمام مركز كفر سعد لحضور تسوية بالليزر لحقل مساحة فدان ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياة لمحصول الأرز، كما تم حضور تطهير ترعة البلامون والتى تخدم نواحى مركز كفر البطيخ وكفر سعد لخدمة الزراعات الصيفية.