توريد 62 ألف و765 طن قمح واستلام 1707 بطاقة تموينية ذكية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمى للمديرية بأن اجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل وحتى صباح يوم السبت ،62 ألف و765 طن و515 كيلو ،ب23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط،ان مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 1707 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى وفور استلامها وجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لاصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر القادم.