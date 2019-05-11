"تنسيقية الأسمدة" تؤكد التزام الشركات المنتجة بتغطية احتياجات الزراعات الصيفية

تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعاتها الدورية مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمتابعة توريد حصتها المتفق عليها؛ لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى، مؤكدة أن جميع شركات الإنتاج تلتزم حاليا بالتوريد والحصص المتفق عليها شهريا إلى الجمعيات الزراعية.

وهناك تكليفات لمديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بصرف جميع المقررات السمادية الصيفية، طبقا للجان المعاينة والحصر ولجان المتابعة، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الأسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

وتعمل مجموعة من اللجان لمتابعة وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الصيفية لصرف جميع الأسمدة على الطبيعة، وتكثيف لجان المتابعة الرقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعم، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.