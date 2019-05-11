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السبت، 11 مايو 2019 03:39 م
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تكريم الفريق المصرى الحاصل على 50 جائزة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019

السبت، 11 مايو 2019 02:03 م
تكريم الفريق المصرى الحاصل على 50 جائزة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019 أحد أعضاء الفريق المصرى بعد عودتهم إلى مصر
وائل ربيعى
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حصد الفريق المصرى المشارك فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019، على 13 ميدالية "3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية"، وذلك من خلال المنافسة مع ما يقرب من 800 مشارك من 40 دولة بـ 1000 اختراع فى مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة.

كما حصل الفريق المصرى، الذى تم تكريمه اليوم السبت فى القاهرة،  أيضًا على 18 ميدالية من الصداقة السويسرية المصرية، وأهدت الصداقة السويسرية المبتكرين كؤوس التميز والدروع التى بلغ عددها 7، كما حصل أحد المشاركين على كأس الجائزة الأولى عن ابتكاره برنامج للتحليل الوراثى الخلوى للكروموسومات.

وحصل الفريق المصرى أيضًا على 4 ميداليات ذهبية وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، وقدمت لهم جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 4 دروع وشهادات تقدير، وحصل أحد المشاركين ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية، ليصبح بذلك إجمالى عدد الجوائز 50 جائزة تتضمن جوائز من المعرض وجوائز دولية.

 


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