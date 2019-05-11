video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل استعدادات جامعة كفر الشيخ لاختبارات الفصل الدراسى الثانى

السبت، 11 مايو 2019 08:00 م
تفاصيل استعدادات جامعة كفر الشيخ لاختبارات الفصل الدراسى الثانى الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

صرح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أن الجامعة استعدت لاختبارات الفصل الدراسى الثانى، والمقرر انعقادها 25 مايو الحالى بـ22 كلية ومعهدا، وسيؤدى 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في اللجان التى أعدت بالكليات، بالإضافة إلى أداء 12 ألف طالب اختبارات الدراسات العليا. 

وأضاف القمري، في بيان له، تم إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب وأماكن الامتحان، وتجهيزها بمستلزمات راحة الطلاب، وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان وتجهيز الكنترولات، وأعضاء الكنترولات ورؤساء اللجان، وحصر أعداد المراقبين وإعلانهم بضوابط الامتحانات ولجان طبية للحالات المرضية وأجهزة التصحيح الإلكترونى.
 

وأكد رئيس الجامعة، الالتزام الكامل بما يقره قانون تنظيم الجامعات فيما يخص مواجهة الغش والتصدى لأى حالات خروج عن القواعد العامة المعمول بها فى هذه الامتحانات، مشيرا إلى تواجد سيارات إسعاف ووحدات طبية متخصصة للتعامل مع الحالات المرضية خلال هذه الفترة.
 

وشدد القمرى، على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب، ومراعاة الطلاب ومعاير الجودة والضمان فى الورقة الامتحانية وورقة الإجابة، والالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الاختبارات مباشرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة كفر الشيخ تفوز بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية فى مسابقة "أكسفورد"

رئيس جامعة كفر الشيخ: 60 ألف طالب بـ22 كلية يؤدون الامتحانات والتصحيح إلكترونيا

رئيس جامعة كفر الشيخ: كاميرات مراقبة بالامتحانات لمواجهة الغش

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

اختبارات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة