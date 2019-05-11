تفاصيل استعدادات جامعة كفر الشيخ لاختبارات الفصل الدراسى الثانى

صرح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أن الجامعة استعدت لاختبارات الفصل الدراسى الثانى، والمقرر انعقادها 25 مايو الحالى بـ22 كلية ومعهدا، وسيؤدى 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في اللجان التى أعدت بالكليات، بالإضافة إلى أداء 12 ألف طالب اختبارات الدراسات العليا.

وأضاف القمري، في بيان له، تم إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب وأماكن الامتحان، وتجهيزها بمستلزمات راحة الطلاب، وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان وتجهيز الكنترولات، وأعضاء الكنترولات ورؤساء اللجان، وحصر أعداد المراقبين وإعلانهم بضوابط الامتحانات ولجان طبية للحالات المرضية وأجهزة التصحيح الإلكترونى.



وأكد رئيس الجامعة، الالتزام الكامل بما يقره قانون تنظيم الجامعات فيما يخص مواجهة الغش والتصدى لأى حالات خروج عن القواعد العامة المعمول بها فى هذه الامتحانات، مشيرا إلى تواجد سيارات إسعاف ووحدات طبية متخصصة للتعامل مع الحالات المرضية خلال هذه الفترة.



وشدد القمرى، على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب، ومراعاة الطلاب ومعاير الجودة والضمان فى الورقة الامتحانية وورقة الإجابة، والالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الاختبارات مباشرة.