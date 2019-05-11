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"تعليم القاهرة": امتحان اللغة العربية للإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط

السبت، 11 مايو 2019 02:31 م
"تعليم القاهرة": امتحان اللغة العربية للإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط طلاب الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية مرت بسلام دون شكاوى أو حالات غش، مشيرا إلى أنه تفقد عدد كبير من اللجان بالمدارس لاستطلاع رأى الطلاب حول الامتحان.
 
واضاف عطية، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية لم تتلقى أى شكاوى من صعوبة الامتحان، او وجود أسئلة من خارج المنهج، وأن كل اسئلة امتحانالعربى من داخل المقرر، وفى مستوى الطالب المتوسط.
 
وأوضح عطية، أن إجمالي الطلبة الذين أدوا الامتحان اليوم 161328 طالب وطالبة موزعين على 695 لجنة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية من بينها 15 حالة بمستشفى 57357، جميعهم من أبناء القاهرة.
 
وأكد مدير تعليم القاهرة، على متابعة غرفة العمليات حيث توجد غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية إلى جانب غرفة العمليات المركزية المستعدة دائما علي التدخل السريع في مختلف الموافق .
 

 


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