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تعاقد 68 ألف و 800 مواطن للإستفادة من الغاز الطبيعى ب6 مراكز فى الشرقية

السبت، 11 مايو 2019 02:12 م
تعاقد 68 ألف و 800 مواطن للإستفادة من الغاز الطبيعى ب6 مراكز فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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تعاقد 68 ألف و170 مواطن، لتوصيل خدمة من الغاز الطبيعى للمنازل ذلك بمركز"أبو كبير– فاقوس – ههيا – مشتول السوق- منيا القمح – الإبراهيمية " بمحافظة الشرقية".

 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن، موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.

وأشار المحافظ، أن هناك 15 ألف مواطن قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة أبو كبير وعدد ٥ الآف مواطن فى مركز ومدينة فاقوس وأن هناك  10 الآف مواطن فى مركز ومدينة ههيا وهناك 23 ألف مواطن فى مركز ومدينة مشتول السوق وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 15 ألف مواطن.وفى مركز ومدينة الإبراهيمية هناك 800 مواطن قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم.

 

وجدير بالذكر أنه جارى أعمال حفر الخطوط الرئيسية والعديات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى بمراكز " كفر صقر – ديرب نجم – القرين".

 

 

 


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