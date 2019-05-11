video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تسليم 120 قطعة أرض بمجمع الحظائر لمزارعى قرية الراشدة بالوادى الجديد

السبت، 11 مايو 2019 03:30 م
تسليم 120 قطعة أرض بمجمع الحظائر لمزارعى قرية الراشدة بالوادى الجديد قطعة أرض - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، اليوم السبت، عن تسليم 120 قطعة أرض مخصصة لإقامة حظائر ماشية بمنطقة مجمع الحظائر بقرية الراشدة.

وقال كمال، إن الوحدة المحلية خصصت مساحة من الأرض لإقامة حظائر الماشية عليها خارج الكتل السكنية وبعيدة عن الزراعات ضمن إجراءات تامين الحقول وأشجار النخيل ضد الحرائق، وجرى تحديد 400 قطعة أرض، جرى تسليم 120 منها وجارى تسليم الباقى خلال الفترة القليلة المقبلة.

أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية، تواصل فى قرية الراشدة تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة، من خلال رفع كفاءة محولات الكهرباء بالقرية، و تركيب 350 كشاف إنارة موفر للطاقة " ليد".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد: بدء تنفيذ خطة طلاء واجهات العقارات والمبانى بمدن المحافظة

فيديو وصور.. عمارات الحالات الأولى بالرعاية فى الداخلة تغرق فى مياه الصرف الصحى

صرف حصة القمح بالوادى الجديد من صوامع المحافظة لضمان جودة الخبز

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله

قريه الراشدة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة