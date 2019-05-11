تسليم 120 قطعة أرض بمجمع الحظائر لمزارعى قرية الراشدة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، اليوم السبت، عن تسليم 120 قطعة أرض مخصصة لإقامة حظائر ماشية بمنطقة مجمع الحظائر بقرية الراشدة.

وقال كمال، إن الوحدة المحلية خصصت مساحة من الأرض لإقامة حظائر الماشية عليها خارج الكتل السكنية وبعيدة عن الزراعات ضمن إجراءات تامين الحقول وأشجار النخيل ضد الحرائق، وجرى تحديد 400 قطعة أرض، جرى تسليم 120 منها وجارى تسليم الباقى خلال الفترة القليلة المقبلة.

أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية، تواصل فى قرية الراشدة تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة، من خلال رفع كفاءة محولات الكهرباء بالقرية، و تركيب 350 كشاف إنارة موفر للطاقة " ليد".