تحرير 735 قضية تموينية خلال الحملات الأمنية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومحطات بيع المواد البترولية ومختلف الأنشطة التجارية لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار.



أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين خلال شهر أبريل الماضى عن تحرير 735 قضية.



وتنوعت القضايا ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات الخبز وغش تجارى وتجميع مواد بترولية وبوتاجاز وعرض سلع مجهولة المصدر، وكذلك بيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن التسعيرة.