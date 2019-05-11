تحرير 684 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 684 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 327مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و56 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و15مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و45 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو17 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة و 67 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 10 مخالفات خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 11 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 15مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سياراتين متروكتين و15 مخالفة إزالة فاميه وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية و8 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير16 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.