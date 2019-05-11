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السبت، 11 مايو 2019 10:43 ص
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تحرير 549 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما مخدر الحشيش والبانجو فى أسوان

السبت، 11 مايو 2019 10:00 ص
تحرير 549 مخالفة وضبط سائقين لتعاطيهما مخدر الحشيش والبانجو فى أسوان حمله مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت الحملة عن تحرير 549 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط 3 مركبات توك توك بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة- دائرة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

كما تم تحرير 110 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 69 مخالفة وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

 


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