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تجديد حبس المتهم بقتل موظف بعد اكتشافه زواجه من زوجته عرفيًا

السبت، 11 مايو 2019 11:36 ص
تجديد حبس المتهم بقتل موظف بعد اكتشافه زواجه من زوجته عرفيًا حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل، متهم بقتل موظف بشركة صيانة، بعد اكتشافه زواجه عرفيًا من زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
كانت النيابة العامة صرحت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى مقتله.
 
كانت مشاجرة نشبت بين المتهم "ياسر.ع" 31 سنة و"أحمد. ع" 33 عام، موظف بشركة صيانة سيارات، سدد خلالها الأول طعنة نافذة للثانى، فاصيب بجرح طعني أسفل البطن، أدى إلى وفاته، وتبين أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه، بسبب علمه بزواجه عرفيًا من زوجته "إيمان. ف" 39 عام  ربة منزل.
 
 

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