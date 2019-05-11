تجديد تعيين رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد قرارا حكوميا بتجديد تعيين الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور – مبارك) بكازاخستان للعام الجامعي 2019/ 2020.



وتعد الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بكازاخستان، هى الجامعة الإسلامية الأبرز فى آسيا الوسطى وتتبع الحكومة المصرية هناك، ويدرس بها أئمة المساجد المصريين الحاصلين على الدكتوراة من الأزهر فى العلوم الشرعية والعربية بعد اجتياز اختبارات التخصص.



