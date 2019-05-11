video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى إعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من المصروفات لـ27 يوليو

السبت، 11 مايو 2019 08:06 م
تأجيل دعوى إعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من المصروفات لـ27 يوليو مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، لجلسة 27 يوليو المقبل.
 
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية.
 
وأكد صبري في دعواه، أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأنّ يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
 
وأضافت الدعوى، أنه "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أنّ تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎مجلس الدولة: شركات الطباعة المحرفة للقرآن الكريم محرومة من شرف تداوله

رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يتفقد مجلس الدولة بالإسكندرية

نقل جثامين المصريين بالخارج

مصروفات نقل الجثامين

الحوادث

مجلس الدولة

اخبار الحوادث

مصر

اخبار المحاكم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة