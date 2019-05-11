بلاغ رسمى من محافظة الإسماعيلية ضد قناة "القاهرة والناس"

تقدمت محافظة الإسماعيلية ببلاغ رسمى وشكوى ضد قناة "القاهرة والناس" التليفزيونية إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة القائمين على تلك القناة، ومحاسبة المسئول عن الإساءة البالغة فى حق محافظة الإسماعيلية ومحافظها، وذلك ردًا على ما نشرته تلك القناة فى برنامجها الساخر، حيث تناولت تلك النشرة المزعومة بث أخبار مسيئة ومغلوطة وغير حقيقية عن محافظة الإسماعيلي،ة وعن محافظها ذكرًا بالاسم "اسم المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة".

وقال بيان رسمى صادر عن محافظة الإسماعيلية، أن تلك النشرة خرجت عن حدود اللياقة والأدب والمهنية من خلال ذكرها لألفاظ خادشة للحياء وعبارات بذيئة أساءت لشخص المحافظ وقيادات المحافظة ورموزها ومن قبلهم أهالى الإسماعيلية ومواطنيها، الأمر الذى أثار حالة من السخط العام والاستياء الشديد فيما بين مواطنى الإسماعيلية وخلق حالة من الفوضى العارمة وارتباك للرأى العام فى كل وسائل التواصل الاجتماعى جراء هذا الموقف الغريب وغير المبرر.

ومن خلال ما ورد بالبلاغ طالبت محافظة الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك القناة والبرنامج تحديدًا ومحاسبة المسئول لتكون تلك الحادثة عبرة لكل منبر إعلامى غير منضبط.