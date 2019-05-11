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بعثة صندوق النقد الدولى تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر

السبت، 11 مايو 2019 03:15 م
بعثة صندوق النقد الدولى تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر برنامج تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أشادت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، برئاسة سوبير لال، بما حققته مصر من إنجاز فى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

واستعرض الوفد أهم ما تحقق من إنجازات فى برنامج "تكافل وكرامة"، ووصوله لما يقرب من 9 مليون مواطن فى كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء فى تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصرى بكامل بياناتهم.

واطلع وفد صندوق النقد الدولى، على خطة توحيد برامج الدعم النقدى وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى لبرنامج "تكافل وكرامة" وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التى يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة".

كما اطلع الوفد، على عدد من البرامج التى تنفذ فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل فى حصر الحضانات فى 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنية من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله ﻭانه يتم العمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة وكان من بينها مشروع "مستورة" الذى مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.

 


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