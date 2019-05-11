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بسورة الفلق.. الأب بطرس دانيال يطمئن على صحة الإعلامى شريف مدكور

السبت، 11 مايو 2019 11:02 م
بسورة الفلق.. الأب بطرس دانيال يطمئن على صحة الإعلامى شريف مدكور شريف مدكور والأب بطرس دانيال
كتب محمد عبد العظيم
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حرص الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الإعلامى شريف مدكور، الذى خضع مؤخرا لعملية جراحية صعبة لإزالة ورم من القولون.

الأب دنيال يزور الإعلامى شريف مدكور
الأب دنيال يزور الإعلامى شريف مدكور

وقال الأب بطرس دانيال عقب الزيارة التى أهدى خلالها الإعلامى شريف مدكور سورة الفلق: "الحمد لله على سلامة أخينا الإعلامي شريف مدكور طالبين من الله الطبيب الشافي أن يشفيه ويعافيه، وطمئن مشاهديه ومحبيه ويقدّم الشكر لكل من سأل عنه سواء هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي"

الأب دنيال مع الإعلامى شريف مدكور
الأب دنيال مع الإعلامى شريف مدكور

وكان الظهور الأول لشريف مدكور، الثلاثاء 7 مايو الجارى، بعد يوم واحد من إجراءه الجراحة، حيث قال لجمهوره "الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله أبقى كويس.. عايز أشكر الناس اللى دعولى.. ربنا يخليكوا ليا.. كل سنة وانتوا طيبين.. ورمضان كريم".

وظهر شريف مدكور فى فيديو أخر قال فيه "أنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومش بعمل أى حاجة فى حياتى على حساب الدولة، الضرائب بدفعها فى ميعادها بالقيمة بتاعتها ومفيش أى حاجة بعملها بالمحسوبية أو الواسطة"، وجاء ذلك ردًا منه على طلب سيدة من خلال إحدى البرامج مساعدتها لعلاج ابنها على نفقة الدولة مثل شريف مدكور، وهو الأمر الذى نفاه، مؤكدًا أن علاجه فى المستشفى يجرى فى القطاع الاستثمارى بداخلها، وأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمة للعلاج.

يذكر أن شريف مدكور، يمكث داخل مستشفى دار الشفاء فى العباسية بعدما أجرى له عملية استئصال ورم، حيث استقرت حالته الآن  وحرص منذ اليوم الأول على استقبال زواره الذين يتوافدوا على المستشفى من أجل الاطمئنان عليه بعدما نبه على إدارة المستشفى بضرورة السماح للقادمين لزيارته من أجل رؤيته وهو ما حدث بالفعل حيث استقبل بنفسه العديد من أصدقائه وأحبائه عقب إجراء العملية.

 

 


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صور شريف مدكور

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شريف مدكور فى المستشفى

شريف مدكور بعد العملية

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