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بالأرقام.. تعرف على قيمة الحوافز الشهرية لقيادات السكة الحديد

السبت، 11 مايو 2019 05:30 ص
بالأرقام.. تعرف على قيمة الحوافز الشهرية لقيادات السكة الحديد السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد قرارا بتحديد الحد الأقصى للحوافز الشهرية لقيادات الهيئة من رئيس إدارة مركزية فيما أقل.

 

ونص قرار رئيس هيئة السكة الحديد على تحديد نصاب مقرر لجميع الحوافز التى يتقاضاها العامل طبقا للوظيفة التى يشغلها أو الدرجة المالية بما فى رئاسته أو عضويته باللجان، بحيث لا يتجاوز النصاب بخلاف الحافز الربع سنوى 15300 جنيه بالنسبة لرئيس الإدارة المركزية، و11300 للمدير العام، و8300 لمدير الإدارة، و6300 لرئيس القسم وباقى العاملين.

 

وأكد القرار أن كافة الحوافز الممنوحة للعاملين سلطة تقديرية للسلطة المختصة بالقطاع، وأنه فى حالة حصول العامل على تقدير أقل من 75% يتم العرض على السلطة الأعلى بالقطاع المختص لتقرير ما تراه بشأنه، على أن يتم اعتماد كافة الحوافز من رئيس إدارة مركزية فيما أقل من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 

يذكر أن هيئة السكة الحديد قررت توحيد كافة حوافز العاملين تحت حافز واحد يسمى "حافز الجهود" يتم صرفه شهريا وفق لتقييم المدير المباشر، على ألا يتجاوز العامل خلال صرفه الحد الأقصى المقرر لكل درجة مالية، وحددت نموذج استرشادى يتم اللجوء إليه خلال تقييم العاملين شهريا.


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