انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدا

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية التى ستنطلق غداً الأحد، وتم تجهيز 318 لجنة لاستقبال 52 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما تابعت وكيل الوزارة، استلام الإدارات التعليمية لأوراق الأسئلة من مركز طبع الأسئلة بالمديرية وتم وضعها فى صناديق خشبية وتحميلها على سيارات وسط حراسات مشددة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامه الويشى ، المدير العام للتعليم العام، وعدد من قيادات المديرية ،ومديرى الإدارات التعليمية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لعقد امتحان الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى، غداً الاحد، مشيرة إلى أنها شددت على عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين والمراقبين المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ،ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة،.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية،يوم الأحد الموافق12 مايو ،مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم الاثنين 13مايو ،مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ،ويوم الثلاثاء 14 مايو مادتى العلوم وجبر، ويوم الأربعاء 15مايو، مادتى هندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 16مايو مادة اللغة الانجليزية.