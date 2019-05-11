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انتبه.. حواجز فى محيط تحويلات محور الأوتوستراد عند تقاطعه مع الدائرى

السبت، 11 مايو 2019 04:00 ص
انتبه.. حواجز فى محيط تحويلات محور الأوتوستراد عند تقاطعه مع الدائرى المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد التى تستمر لمدة 30 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.


وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدماتها المرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، وتجرى الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد القادم من المنيب تجاه الأوتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة (120 مترًا) ثم العودة للمسار الطبيعى.


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