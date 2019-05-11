اليوم السابع يفتح ملف "نحو مستقبل أفضل للصناعة" لدعم المنتج المحلى والتصدير

كتب – أحمد يعقوب

تبدأ مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، من خلال الموقع الإلكترونى والجريدة الورقية، فتح ملف "نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية"، لدعم الصناعة الوطنية وقطاعات التصدير، عبر سلسة من التحقيقات والتحليلات والحوارات والموضوعات الصحفية الميدانية، تتناول كافة الجوانب والتجارب الخاصة بدعم التصنيع والمنتج المحلى، والذى يعد المحور الرئيسى لأجندة العمل الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة، للبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يدعم رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8%، وزيادة فرص العمل ودعم أرصدة الاحتياطى النقدى.

ويستلهم الملف المتكامل والحوار الممتد حول "الصناعة المصرية"، أفضل التجارب والخبرات والممارسات الدولية، فى مجالى الصناعة والتصدير، مثل التجارب الكورية والسنغافورية والصينية، وطرق دفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد العمود الفقرى للاقتصاديات الكبرى، حيث خصصت الدولة 200 مليار جنيه لهذا القطاع الهام.

وتتطرق المناقشات الخاصة بملف "الصناعة والتصدير"، زيارات ميدانية للمناطق والمدن الصناعية المصرية، ولقاءات وندوات مع رجال الأعمال والصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات العمل الاقتصادى المعنية بهذا الملف، بما ينهض بالصناعة والتصدير، ودعم وتشجيع المنتج المحلى المصرى للمنافسة محليًا وعالميًا.