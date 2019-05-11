اليوم السابع: السيسى يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع





تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ويطالب قيادات الدولة باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها.

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