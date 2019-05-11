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اليوم السابع: السيسى يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع

السبت، 11 مايو 2019 07:50 م
اليوم السابع: السيسى يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ويطالب قيادات الدولة باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها.
 
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السيسى

ضبط الأسواق

تشديد الرقابة

منافذ البيع

المشروعات الصغيرة

اليوم السابع بلس

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