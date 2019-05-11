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اليوم.. الإعلان عن سلسلة أفلام وثائقية للترويج للسياحة المصرية

السبت، 11 مايو 2019 02:00 ص
اليوم.. الإعلان عن سلسلة أفلام وثائقية للترويج للسياحة المصرية السياحة فى مصر
كتبت آمال رسلان
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تنطلق اليوم السبت ، سلسلة من الأفلام الوثائقية عن المقاصد السياحية المصرية، التى أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية، ويذيعها برنامج Freedom Ortle Il Confine  عن مصر والذى يقدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو أحد أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا فى إيطاليا مع عالم الآثار الدكتور زاهى حواس.
ويأتى ذلك فى إطار سعى الحكومة لتنويع آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، عبر استغلال البرامج ذات الشهرة العالمية لتوقيع شراكات معها للوصول لأكبر عدد من الأسواق المستهدفة، وكذلك لتحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية ، وفتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر 
 
 

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