المتهم بحرق قطة: تخلصت منها بعد دهسها بسيارة لتخليصها من آلامها

كتب محمود عبد الراضي

رصدت المتابعة انتشار فيديو بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران، بإحدى القطط، الأمر الذى أثار الجدل واستياء رواد الموقع.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب بالصف الأول الثانوى،14 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

باستدعاء الطالب ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، عقب مشاهدته للقطة بعد دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته فى إنهاء حياتها للتخلص من آلامها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.