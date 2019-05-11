القوى العاملة بالشرقية: اعتماد 248 عقد عمل بالأردن خلال الأربعة شهور ماضية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد المستشار محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أن خلال الربع الأول من عام 2019 ، نظمت عدد من الملتقيات والمؤتمرات و الفاعليات لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب بإعتبارها أحد أهم الأدوار التى تقوم بها

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة أنه فى مجال التشغيل بالداخل تم إستخراج 19765 شهادة قيد وتم تشغيل 4061 من شباب الخريجين للعمل بشركات القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وفى مجال التشغيل بالخارج تم التفتيش على 28 شركة، و مراجعة 1001 عقد عمل بالخارج و تم مراجعة وإعتماد 248 عقد عمل بالأردن، تشغيل عدد (122) من ذوى القدرات الخاصة للعمل بالقطاع الخاص.

وفى مجال التدريب المهنى و الذى يهدف إلى الإهتمام بالصبية الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو المتسربين منه تم إلحاق (80صبى متدرج ببرنامج التدرج المهنى و إلحاق 150 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي إستخراج (4997) ترخيص مزاولة حرفة فى مجال قياس مستوى المهارة.