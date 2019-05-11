القبض على مندوب مبيعات لاختلاسه 280 ألف جنيه من أموال الشركة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط مندوب مبيعات بإحدى شركات المياه الغازية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه من أموال الشركة).

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات بإحدى شركات تصنيع وتعبئة المياه الغازية)، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ( 280,000- مائتان وثمانون ألف جنيه) قيمة بضائع من منتجات الشركة محل عمله، قام باستلامها وبيعها للعملاء بدائرة مركز كفر الزيات، واختلاسها لنفسه ورفضه ردها للشركة وانقطاعه عن العمل.

بمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء ابراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.