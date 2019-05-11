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القبض على مرتكبى واقعة سرقة 1451 كراسة إجابة من معهد شندويل بسوهاج

السبت، 11 مايو 2019 01:57 م
القبض على مرتكبى واقعة سرقة 1451 كراسة إجابة من معهد شندويل بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إلقاء القبض على مرتكبى واقعة سرقة معهد شندويل الإعدادى الثانوى بنين بالمراغة شمال المحافظة حيث تبين أنهم "أ . م . ف . ب" وشقيقه" م . م . ف . ب" طالبين بنفس المعهد ويقيمان بناحية نجع العضوه دائرة المركز حيث قاما بكسر حجرات شيخ المعهد والكنترول وشئون الطلاب والإستيلاء على أوراق خاصة بالإجابة وملفات الطلاب.

ترجع الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بسوهاج يفيد بوجود كسر بعدد 3 غرف بمعهد شندويل البلد الإعدادى الأزهرى وإختفاء كراسات الأجابة بالإضافة إلى بعض ملفات الطلاب المقيدين بالمعهد من حجرة شئون الطلاب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة المباحث الجنائية وتبين من التحريات أن المعهد كائن بناحية قرية جزيرة شندويل وأن العامل الموجود بالمعهد هو من أكتشف الواقعة وبالفحص تبين وجود كسر بأبواب غرفة الكنترول الخاصة بأمتحانات النقل وكسر بحجرة شيخ المعهد وكسر باب حجرة شئون الطلاب .

وتبين سرقة 94 ملفا منها 45 ملفا لطلاب الصف الأول الثانوى و17 ملفا لطلاب الصف الثانى الثانوى و32 ملفا لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وبفحص غرفة الكنترول والتى تم كسر الباب الخاصة بها تبين سرقة 372 كراسة إجابة للصف الأول الإعدادى و756 كراسة إجابة للصف الأول الثانوى القسم الأدبى و232 كراسة إجابة للصف الثانى الثانوى القسم الأدبى بإجمالى 1451 كراسة إجابة تقريبا بالإضافة إلى سرقة القرص المدمج الموجود عليه النيجة الخاصة بامتحانات النقل.

تم عمل حصر المسروقات وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "أ . م . ف . ب"، طالب وشقيقه "م . م . ف . ب"، طالب وأنهما استخدما العارضة الخاصة بالملعب فى عملية الدخول والخروج أثناء عملية السرقة جار التحقيق مع الطلاب وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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