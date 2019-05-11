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السبت، 11 مايو 2019 01:45 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وحشيش فى الإسماعيلية

السبت، 11 مايو 2019 01:35 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وحشيش فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير امن الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "يحى.و.ى"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 

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