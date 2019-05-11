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القبض على تاجر بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

السبت، 11 مايو 2019 02:01 م
القبض على تاجر بحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية ألعاب نارية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على تاجر وبحوزته 840 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الجمالية، قيام تاجر بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بداخل مخزن ملكه بدائرة القسم بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بداخله على21 كرتونه ألعاب نارية  بإجمالى 840 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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