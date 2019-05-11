القابضة الكيماوية: تشغيل وحدات الأمونيا بمشروع كيما 2 خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم

انتهت الشركات المنفذة لمشروع كيما 2 بمحافظة أسوان، والتى تشرف عليها شركة تكنومنت الايطالية من أعمال مرافق ووحدات المشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه.

وقال وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة كيما لـ " اليوم السابع"، إن كافة مرافق ووحدات المشروع تم الانتهاء منها بالفعل، بما فيها وحدات البخار.

وأضاف الرشيد، أنه الأيام المقبلة ستشهد تشغيل وحدة الأمونيا بشكل تام، على أن يتم تشغيل وحدة اليوريا خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن المشروع الذى تكلف نحو 11.7 مليار جنيه منها 62٪؜ تمويلات بنكية سيكون جاهزاً للافتتاح فى احتفالات ثورة 30 يونيو المقبل.

وقال إن مصنع كيما يعد من أهم المصانع الكبرى لإنتاج مادة الأمونيا، حيث سيتم إنتاج نحو 1200 طن يوميا من الأمونيا، و إنتاج 1575 طنا من سماد اليوريا.