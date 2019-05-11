video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة طافية بمياه النيل بالقناطر الخيرية

السبت، 11 مايو 2019 04:27 م
العثور على جثة طافية بمياه النيل بالقناطر الخيرية جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، على جثة طافية بمياه نهر النيل بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية مرجانة بالقناطر الخيرية.

 

جرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية وتبين من تحريات المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية الجثة لشخص يرتدى بانطلون جنز أزرق، وتشيرت أزرق، وحذاء بنى اللون، ويحمل تحقيق شخصية بأسم "وائل ا ع ا"، يبلغ من العمر 40 عاما، قمحى اللون، ذو شعر أسود، وبمعاينة الجثة تبين أنه لا يوجد أى شبهة جنائية. وجار تكثيف الجهود للتوصل إلى أهل المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة طفل مصرى فى حقل قصب بإيطاليا بعد اختفائه

العثور على جثة طفل غرق بنهر النيل بأطفيح

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

القليوبيه

جثه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة