العثور على جثة طافية بمياه النيل بالقناطر الخيرية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، على جثة طافية بمياه نهر النيل بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية مرجانة بالقناطر الخيرية.

جرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية وتبين من تحريات المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية الجثة لشخص يرتدى بانطلون جنز أزرق، وتشيرت أزرق، وحذاء بنى اللون، ويحمل تحقيق شخصية بأسم "وائل ا ع ا"، يبلغ من العمر 40 عاما، قمحى اللون، ذو شعر أسود، وبمعاينة الجثة تبين أنه لا يوجد أى شبهة جنائية. وجار تكثيف الجهود للتوصل إلى أهل المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.