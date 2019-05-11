السيطرة على حريق داخل مخزن بويات فى كرداسة نتيجة ماس كهربائى

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق هائل داخل مخزن بويات فى منطقة كرداسة دون إصابات، وجار إتمام عمليات التبريد بالمكان لمنع تجدد اشتعال النيران.

وقال مصدر أمنى، إن ماس كهربى فى أحد الماكينات داخل المخزن وراء الحريق، وأن توجد تشوينات بشكل عشوائى داخل المكان ساهم فى انتشار النيران و الأدخنة، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق و منع امتداده للمجاورات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى كرداسة، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 8 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.