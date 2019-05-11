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السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية

السبت، 11 مايو 2019 08:46 م
السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع  "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس  وجه التهنئة للرئيس "رامافوزا" بمناسبة فوز حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم بالانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا، وتوليه ولاية جديدة كرئيس للجمهورية بدءاً من شهر مايو الجاري، متمنياً سيادته له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه".
 
وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية بجنوب أفريقيا، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل مع شقيقه الرئيس "رامافوزا" على تعزيز أطر التعاون بين البلدين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، على النحو الذي يتسق مع المسار الطبيعي والتاريخي للعلاقات التي تجمع مصر بجنوب إفريقيا.
 
من جانبه، أعرب الرئيس "رامافوزا" عن تقديره للرئيس السيسى، مؤكداً حرصه على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كافة مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الافريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
 
 
 
 

 

 


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السيسى

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