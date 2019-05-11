وقالت حركة "السترات الصفراء" - في بيان لها اليوم السبت إن "هذه الدعوة تأتي بسبب التكلفة العالية للاحتجاجات في العاصمة فضلا عن تزايد المخاوف من عنف قوات الأمن"، على حد قولها.



وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في مارس الماضي 192 من عناصر السترات الصفراء، وذلك عقب أعمال الشغب والتخريب والحرق في إحدى ضواحي العاصمة باريس، فيما توعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب حينها المسؤولين عن هذه الأعمال بعقاب شديد.