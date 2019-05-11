وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي، أكد مادورو أنه يثق ثقة كاملة بوزير الدفاع فلاديمير بادرينو وبرئيس المحكمة العليا مايكل مورينو، رغم قول مسؤولين أمريكيين إنهما كانا منخرطين في محادثات مع المعارضة بشأن الخطط للإطاحة برئيس فنزويلا حسبما افادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية صباح اليوم السبت.



وأضاف مادورو أن بادرينو ومورينو ورئيس الحرس الرئاسي إيفان إرنانديس أخبروه بإعداد مؤامرة ضده قبل أسبوع من توجيه زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدل الرئيس الحالي، دعوة في الـ30 من أبريل للجيش تحرضه على التمرد ضد السلطات، لكن العسكريين لم ينضموا للمعارضة.



ومن جانبه، نشر الرئيس السابق لجهاز المخابرات مانويل كريستوفر الهارب فيديو من مكان مجهول، دعا فيه الفنزويليين إلى "بناء دول جديدة" ومواجهة الفساد.