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الداخلية العراقية: العثور على 17 صاروخا و6 قذائف فى كركوك

السبت، 11 مايو 2019 02:00 ص
الداخلية العراقية: العثور على 17 صاروخا و6 قذائف فى كركوك الشرطه العراقية
/أ ش أ/
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، العثور على 17 صاروخا وست قذائف بالإضافة إلى مقذوفات حربية ضمن محافظة كركوك.
 
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمعلومات دقيقة، عثرت على مخزن للمعدات في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك، احتوى 6 قذائف نمساوي عيار 57 ملم و17 صاروخ مضاد للطائرات و مقذوفين حربيين.
 
وأضافت الوزارة، أنه تم رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر.

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